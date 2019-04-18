В городе Мингячевир, на основании информации, поступившей от сотрудников Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел, был проведен осмотр автомобиля с государственным номерным знаком 50-CF-974, принадлежащего гражданину Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, в ходе осмотра в холодильной камере в грузовом отсеке автомобиля, наряду с тушей крупного рогатого животного, прошедшего ветеринарную экспертизу, была обнаружена другая, весом 400 килограмм, предположительно, непригодная к употреблению. Об этом передает Day.az.

Было установлено по органолептическим признакам, что забой животного был произведен вопреки установленным нормам. Пробы из туши были направлены на исследование в лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана.

По факту ведется расследование.