В Азербайджане пройдут экзамены для учеников 11 классов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), 21 апреля в средних школах 29 городов и районов Азербайджана, в том числе, в школах-интернатах, вечерних (заочных) школах, специальных школах для детей с нарушениями речи и слуха, с языком обучения отличном от азербайджанского, средних школах в местах заключения и других учебных заведениях среднего образования пройдут экзамены для учеников 11 классов.

В целом в экзаменах примут участие 22 748 учеников. Среди них будуттакже 52 абитуриента с ограничениями зрения и слуха.

Отведенные для экзаменов здания оборудованы и оснащены различными, в том числе и специальными пособиями для детей с физическими ограничениями, также будут сурдопедагоги и индивидуальные контролеры.

Участники могут заранее скачать с интернета и распечатать специальные экзаменационные пропуска и памятки. Экзамены начнутся повсеместно в 11:00. Чтобы попасть на экзамен при себе нужно иметь удостоверение личности и пропускной лист. С более подробной информацией об экзамене можно ознакомиться здесь.