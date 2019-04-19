Страшная авария в Баку, есть пострадавший - ВИДЕО
19 апреля 2019 08:55 38
В Наримановском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
По информации, полученной Day.az от ONA, участниками аварии стали автомобили "ВАЗ"-2115 и "Nissan".
Сообщается, что "Nissan", управляемый Игбалом Исмаиловым на улице Фаталихана Хойского, проехав на зеленый сигнал светофора столкнулся с "ВАЗ"-2115, который проехал на красный свет.
Стало известно, что водитель "ВАЗ"-а не смог остановить автомобиль по причине внезапного сердечного приступа. Пострадавший был размещен в больнице. Состояние водителя оценивается как тяжелое.
По факут ведется расследование
Нажмите на видео для просмотра:
18 апреля 22:24 868
В Азербайджане повсеместно пройдут экзамены для школьников
18 апреля 22:23 1 728
Часть Баку останется без газа - ГРАФИК
18 апреля 20:41 826
Посольство Туркменистана в Баку организовало спортивные состязания - ФОТО
-
18 Апр. 17:12 12 809
-
18 Апр. 17:37 11 915
-
18 Апр. 16:25 9 701
-
18 Апр. 16:48 9 199
-
18 Апр. 17:24 8 322