В Наримановском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

По информации, полученной Day.az от ONA, участниками аварии стали автомобили "ВАЗ"-2115 и "Nissan".

Сообщается, что "Nissan", управляемый Игбалом Исмаиловым на улице Фаталихана Хойского, проехав на зеленый сигнал светофора столкнулся с "ВАЗ"-2115, который проехал на красный свет.

Стало известно, что водитель "ВАЗ"-а не смог остановить автомобиль по причине внезапного сердечного приступа. Пострадавший был размещен в больнице. Состояние водителя оценивается как тяжелое.

По факут ведется расследование

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