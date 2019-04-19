В Баку в ночном клубе избили девушку
19 апреля 2019 09:38 158
В Низаминском районе Баку неизвестные избили молодую девушку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в ночном клубе "Palermo".
Сообщается, что во время драки в ночном клубе была избита сотрудница этого клуба Джаннат Аббасова 1991 года рождения.
Отмечается, что Аббасова была госпитализирована.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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