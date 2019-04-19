В Низаминском районе Баку неизвестные избили молодую девушку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в ночном клубе "Palermo".

Сообщается, что во время драки в ночном клубе была избита сотрудница этого клуба Джаннат Аббасова 1991 года рождения.

Отмечается, что Аббасова была госпитализирована.

По факту ведется расследование.