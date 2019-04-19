В нескольких районах Баку не будет газа - АДРЕСА
19 апреля 2019 09:47 592
Сегодня в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в ПО "Азеригаз".
Согласно сообщению, в связи с подключением проложенных в рамках пилотного проекта газовых линий к существующей сети сегодня с 09:00 до завершения ремонтных работ на определенной части Тбилисского проспекта, улиц Первая и Вторая Алатава, 20 Января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Д.Мамедгулузаде и Г.Алиева в Насиминском и Ясамальском районах Баку будут перебои в подаче газа.
ПО отмечает, что в связи с ремонтными работами возможны и ограничения в подаче газа в Наримановском и Бинагадинском районах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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