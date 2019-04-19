Сегодня в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, в связи с подключением проложенных в рамках пилотного проекта газовых линий к существующей сети сегодня с 09:00 до завершения ремонтных работ на определенной части Тбилисского проспекта, улиц Первая и Вторая Алатава, 20 Января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Д.Мамедгулузаде и Г.Алиева в Насиминском и Ясамальском районах Баку будут перебои в подаче газа.

ПО отмечает, что в связи с ремонтными работами возможны и ограничения в подаче газа в Наримановском и Бинагадинском районах.