Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) вынес на конкурс 73 места по вакантным должностям административной госслужбы в девяти государственных органах. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Для 360 кандидатов, прошедших регистрацию по объявленным должностям, планируется провести собеседования.

Самый большой конкурс на должность ведущего консультанта-программиста (95 кандидатов) в административно-хозяйственном секторе Главного финансового управления по г. Баку минфина, на должность консультанта - инженера-программиста (32 кандидата) в секторе казначейских операций в Финансовом управлении Гянджи и на должность консультанта- программиста (27 кандидатов) в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Собеседования планируется провести в период с 25 апреля по 24 мая 2019 года.