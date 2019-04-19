К сведению желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) вынес на конкурс 73 места по вакантным должностям административной госслужбы в девяти государственных органах. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.
Для 360 кандидатов, прошедших регистрацию по объявленным должностям, планируется провести собеседования.
Самый большой конкурс на должность ведущего консультанта-программиста (95 кандидатов) в административно-хозяйственном секторе Главного финансового управления по г. Баку минфина, на должность консультанта - инженера-программиста (32 кандидата) в секторе казначейских операций в Финансовом управлении Гянджи и на должность консультанта- программиста (27 кандидатов) в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Собеседования планируется провести в период с 25 апреля по 24 мая 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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