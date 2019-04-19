Тяжелое ДТП в Азербайджане, погиб ребенок
19 апреля 2019 12:39 395
В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на территории села Кюрсенги.
Перевернулся автомобиль "ОКА", в результате чего скончался 4-летний Ахлиманов Руслан Маил оглу. Другие пассажиры, Ахлиманов Маил Бабалар оглу (1988 г.р.) и Алиева Асуда Аловсат гызы (1991 г.р.) были доставлены в больницу.
Отметим, все пострадавшие являются членами одной семьи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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