В Баку будет дождливо
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, ночью и утром местами сильный. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на горных территориях - снег. В отдельных местах туман, порывистый западный ветер.
Ночью - 5-9, днем - 10-15, в горах ночью - 0-4, днем - 5-10 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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