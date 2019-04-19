Вход в национальные парки Азербайджана будет бесплатным - ФОТО
19 апреля 2019 13:41 547
Во всех национальных парках Азербайджана 20-21 апреля пройдет "день открытых дверей". Об этом, как передает Day.Az, сообщила в пятницу Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
Мероприятие приурочено к акции "Марш национальных парков", которая пройдет 19-24 апреля.
По ее словам, в эти дни посетители смогут бесплатно посетить Абшеронский, Алтыагаджский, Ширванский, Акгельский, Гекгельский, Шахдагский, Гирканский, Зангезурский, Гызылагаджский и Самур-Яламинский национальные парки.
Отметим, что в Азербайджане действуют 10 национальных парков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!