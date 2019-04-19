Водители автобусов устроили кровавую драку в Баку
19 апреля 2019 14:00 166
В Баку произошла драка между водителями пассажирских автобусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент произошел на автобусной остановке в Наримановском районе Баку на проспекте Ататюрка 2.
Отмечается, что водитель автобуса 211 по имени Физули остановился на остановке. Он поспорил с водителем другого пассажирского автобуса - Рафигом Казымовым. После словесной перепалки началась рукопашная драка. В результате этого Физули потянул Рафига за руку и порезал ножом его палец.
Все это произошло на глазах у пассажиров.
В связи с этим Рафиг Казымов обратился с жалобой в 16-е отделение милиции Наримановского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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