В Баку произошла драка между водителями пассажирских автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент произошел на автобусной остановке в Наримановском районе Баку на проспекте Ататюрка 2.

Отмечается, что водитель автобуса 211 по имени Физули остановился на остановке. Он поспорил с водителем другого пассажирского автобуса - Рафигом Казымовым. После словесной перепалки началась рукопашная драка. В результате этого Физули потянул Рафига за руку и порезал ножом его палец.

Все это произошло на глазах у пассажиров.

В связи с этим Рафиг Казымов обратился с жалобой в 16-е отделение милиции Наримановского района.