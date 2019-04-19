19 апреля под председательством АЗЕРТАДЖ начало работу 44-е заседание Исполнительного комитета информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), организованное информационным агентством Вьетнама VNA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участвующие в заседании заместитель премьер-министра Вьетнама Ву Дык Дам, министр информационных и коммуникационных технологий Нгуен Мань Хунг и делегации посмотрели выставку фотографий, представленную агентствами-членами OANA. Официальные гости с интересом ознакомились с фотографиями АЗЕРТАДЖ.

На церемонии открытия заседания прозвучал государственный гимн Вьетнама, был показан видеоролик об этой стране.

Генеральный директор агентства VNA Нгуен Дык Лой выразил уверенность в том, что проведение заседания Исполнительного комитета OANA в Ханое внесет вклад в развитие этой организации. Он выразил признательность председателю OANA - АЗЕРТАДЖ за поддержку в организации заседания.

Выступивший затем заместитель премьер-министра Вьетнама Ву Дык Дам отметил, что современные медиа в период развития информационных технологий сталкиваются с серьезными вызовами. Он сказал, что медиа, опирающиеся только на журналистские ценности, смогут эффективно преодолеть эти вызовы. Подчеркнув с этой точки зрения важность развития OANA, заместитель премьер-министра отметил важность усилий президента организации Аслана Асланова и АЗЕРТАДЖ, как председателя.

Поприветствовав гостей, президент OANA, председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов выразил признательность правительству Вьетнама, заместителю премьер-министра и агентству VNA за проведение заседания на высоком уровне.

Отметив значение сотрудничества между медиа-структурами в современный период, президент OANA сказал, что АЗЕРТАДЖ, являясь председателем Всемирного конгресса новостных агентств и OANA, стремится внести вклад в дальнейшее совершенствование деятельности двух структур. С этой точки зрения в центре внимания постоянно сохраняются такие три фактора как механизмы сотрудничества, инновации и обмен опытом.

"Адаптация к современным новшествам - важный фактор. В то же время сохранение традиций журналистики - наш профессиональный долг. В период широкого распространения онлайн-медиа и социальных сетей, усиления такой опасной тенденции как фейковые новости, мы вынуждены прилагать регулярные усилия для того, чтобы не утратить правдивость, объективность и беспристрастность информации, стараемся совместно преодолеть эти испытания. Объединяющая основные новостные агентства региона OANA может стать сильной платформой для того, что дать весомый ответ этим вызовам. Для этого необходимо своевременно применять новшества, еще более модернизировать организацию, создать более гибкий механизм обмена информацией",- сказал Аслан Асланов.

Отметим, что 44-е заседание Исполнительного комитета OANA в Ханое продлится до 20 апреля.

В заседании принимают участие руководители и представители турецкого агентства Анадолу, российского ТАСС, AAP Австралии, Yonhap Южной Кореи, WAM Объединенных Арабских Эмиратов, Синьхуа Китая, Antara Индонезии, Bernama Малайзии, İRNA Ирана, Kyodo Японии и др.

На заседании обсуждаются текущие вопросы OANA, вызовы, стоящие перед медиа, борьба с фейковыми новостями, проверка фактов, проблемы агентств, будут объявлены победители премии "Совершенство" организации.

Заседание продолжает работу.