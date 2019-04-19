Жителя Баку оштрафовали на крупную сумму из-за деревьев
19 апреля 2019 16:58 316
Сотрудники Регионального управления экологии и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов установили, что на улице А.Аббасова 78 в Ясамальском районе были вырублены четыре дерева.
Как сообщили ONA в пресс-службе Министерства, в ходе расследования было установлено, что деревья срубил житель Сабунчинского района Ровшан Аскеров, передает Day.Az.
По факту в его отношении был составлен протокол. Р. Аскеров был оштрафован на 2960 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!