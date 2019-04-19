Сегодня в Баку состоялась конференция "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян", посвященная отмечаемому 23 апреля Всемирному дню книги и авторского права.

С вступительной речью конференцию открыл председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов.

Поприветствовав гостей мероприятия, он рассказал о значении Всемирного дня книги и авторского права и отмечаемого 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности.

Он отметил, что главная цель проводимых в эти дни встреч, "круглых столов", конференций, симпозиумов заключается в поддержке формирования культуры в сферах интеллектуальной собственности, авторских прав, информировании о неоценимом значении интеллектуальной собственности, стимулировании новаторских и креативных факторов в обществе знаний.

Всемирный день книги и авторского права отмечается в Азербайджане с 1997 года, Международный день интеллектуальной собственности - с 2001 года. Решением ЮНЕСКО мероприятия в рамках Всемирного дня книги и авторского права посвящены в этом году теме особого значения литературы и чтения.

Гостей также приветствовали депутат Милли Меджлиса, глава госкомитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов и директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов.

На мероприятии с докладами выступили Кямран Иманов - "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян или претензии армян на автохтонность на Кавказе", заведующий сектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов - "Армения - страна, где победил нацизм", российский историк, политолог Олег Кузнецов - "Армянский коллаборационизм в годы Второй мировой войны", заместитель директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, доцент Джаби Бахрамов - "Попытки оправдать армянскую оккупацию путем фальсификации исторических документов и фактов", доцент кафедры "Археология и этнография" БГУ, доктор философии по истории Керем Мамедов - "Предательство армян против государства Сефевитов", руководитель отдела древние языки и культуры Института языковедения НАНА, доктор наук по филологии Ильхами Джафарсой - "Армянский подчерк в фальсификации древних источников", ведущий научный работник Института фольклора НАНА, доктор наук по филологии Ислам Садыг - "Армянские фальсификации в книге "Всемирная история цивилизаций" М.Н. Цаплина", доцент Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли Ариз Абдулалиев - "Тотальный армянский вандализм против азербайджанской музыки", эксперт Агентства интеллектуальной собственности, тюрколог Эльшад Алили - "Об этнических корнях династии Еревандидов", доцент кафедры по странам Азии и Африки БГУ, доктор философии по истории Атамоглан Мамедли - "Армянское насилие над азербайджанскими ценными культурными памятниками", научный работник Бакинской музыкальной академии Рауф Бахманли - "Присвоение и фальсификация армянами азербайджанских народных танцев".

В заключении состоялось обсуждение конференции. Гости выразили благодарность Агентству интеллектуальной собственности за организацию и проведение подобных мероприятий и поднятие государственно-важных вопросов.

Ф. Агаларова