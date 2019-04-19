На предстоящем II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат. Об этом Trend сказала тренер юниорской сборной Азербайджана Жаля Гаратова, готовящая гимнасток к групповым упражнениям, передает Day.Az.

"К этому старту мы готовимся вот уже как два года. Также у нас впереди Чемпионат Европы и Чемпионат мира по художественной гимнастике. В этом году задача усложнилась, так как команда готовит упражнения не с одним предметом, а с двумя. На турнире AGF Junior Trophy гимнастки выступят в упражнениях с пятью обручами и в упражнениях с пятью лентами. Девочки работают с двумя предметами хорошо и готовы показать хороший результат как с лентами, так и с обручем. Команда готова, мы постараемся продемонстрировать все свое мастерство и не подвести", - сказала Гаратова.

Тренер отметила, что для гимнасток очень важна поддержка зрительного зала.

"Девочки впервые выходят на такую большую арену. Мне хотелось бы, чтобы со стороны публики была большая поддержка, так как гимнастки обращают на это внимание. Им нравится выступать, они любят, когда публика за них болеет, когда в зале много зрителей и все их поддерживают. Это им помогает, тогда у них загораются глаза", - добавила тренер сборной в групповых упражнениях.

Говоря о соперниках азербайджанских гимнасток, Жаля Гаратова отметила, что шансы на победу есть у всех. "Шансы есть у всех. Кто больше работал, тот и победит", - сказала она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

Азербайджан на этом турнире представят Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в составе команд в групповых упражнениях.