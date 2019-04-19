МВД внесло ясность в вопрос выдачи удостоверений личности нового поколения на 10 лет.

Как передает Day.Az, начальник отдела выдачи удостоверений личности Главного управления паспортов, регистрации и миграции Министерства, майор полиции Жаля Насибова заявила ONA, что согласно 4 статье закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", удостоверение личности выдается каждому гражданину соответствующим органом исполнительной власти на основании его заявления и других документов, указанных в Положении о применении утвержденного соответствующим органом исполнительной власти закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", не позднее 10 дней со дня обращения гражданина, сроком на 10 лет, а достигшим 55-летнего возраста лицам - бессрочно.

В случаях, когда срок действительности удостоверения личности истек, либо сменились фамилия, имя, отчество гражданина, а также в случаях, когда удостоверение личности или его чип приходят в непригодность, указанные в удостоверении данные являются неправильными, то удостоверение личности необходимо заменить.

В случае возникновения одного из случаев, указанных во второй части этой статьи, гражданин в течение 1 (одного) месяца должен обратиться в орган, выдавший удостоверение.

Информация о требованиям по фотографиям, графике органа, выдающего удостоверение личности, а также список необходимых для выдачи и замены удостоверения документов и суммы государственных пошлин должны быть размещены на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти и на информационных стендах на зданиях выдающих удостоверение местных структур на видном для всех месте.

Отметим, выданные до 1 сентября 2018 года удостоверения личности остаются действительными по достижению гражданином 25, 35, 50 лет, а также до изменения фамилии, имени, отчества, места проживания, семейного положения, военной должности гражданина, либо до потери, непригодности удостоверения личности, в том числе до выявления ошибок в данных, которые указаны в удостоверении.