В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры необходимых и неотложных оперативно-следственных мероприятий было раскрыто убийство, совершенное в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

Отмечается, что в результате расследования, проведенного на основании обращения Тамары Расуловой о пропаже ее сына Али Расулова, были выявлены факты, дающие основание полагать, что А. Расулов был убит. В связи с этим прокуратура Абшеронского района возбудила уголовное дело, провела следствие.



В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2016 года Фуад Мустафаев зарезал на даче в поселке Пиршагы, которую он арендовал, Али Расулова. Для сокрытия преступления он расчленил тело А. Расулова на куски, поместил их пакеты и закопал. Затем Ф. Мустафаев продал находящиеся в доме у А. Расулова, где он жил один, бытовые предметы, а также путем мошенничества переоформил его квартиру на свое имя.

17 апреля 2019 года Фуад Мустафаев был привлечен к ответственности по статьям 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), 178.2.4 (мошенничество, с причинением значительного ущерба), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов).

Следствие по уголовному делу продолжается.