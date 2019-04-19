Исторические материалы позволяют утверждать, что первые профессиональные военные врачи из азербайджанцев служили в рядах русской армии еще как минимум в период первой мировой войны.

Мустафа Гаджикасимов

Мустафа Махмуд оглы Гаджикасимов родился в 1883 году в селе Пойлу (Газахский район Азербайджана). Окончив в 1904 году Тифлисскую первую мужскую гимназию, он поступил на медицинский факультет Харьковского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, во время войны, навыки Гаджикасимова пришлись к месту. В документах Харьковского лазарета для раненных и больных солдат, организованного в первые дни войны Харьковским медицинским обществом, имеется информация о деятельности Гаджикасимова на военном поприще.

Начальник лазарета профессор Б.Г.Пржевальский назначил М.Гаджикасимова на должность старшего ординатора, а это позволяет утверждать, что к 1914 году медик-азербайджанец был уже достаточно известен в среде военных врачей. На своей должности в лазарете М.Гаджикасимову приходилось решать вопросы, связанные с приспособлением и оборудованием помещений для лазарета, приглашением медицинского персонала, обеспечением консультантами по разным специальностям

О высокой профессиональной компетентности М.Гаджикасимова свидетельствует характеристика, данная Пржевальским. В характеристике указывается, что за период с 9 декабря 1914 года по 1 июля 1916 г. в лазарете побывало 445 больных и раненных, из них скончалось лишь 2%, и в этом немалая заслуга Гаджикасимова, "положившего немало забот и труда на то, чтобы деятельность Лазарета шла по раз избранному пути".



Хирург М. Гаджикасимов в операционной. 1916 г. (ФДИ НМИА)

Все четыре года войны М.Гаджикасимов делил с персоналом и ранеными тяготы войны, вернувшись на родину только в 1919 году, в Баку.

Многие семьи лиц, служивших в царской армии, в страшные годы советских репрессий старались избавляться от документов, которые могли бы "дискредитировать" их как "царских холуев" и "пособников мусаватистов". С другой стороны, налаживание мирной жизни выявило острую нужду в профессионалах различных сфер, и новая власть вынуждена была привлекать на службу "чуждые" кадры.

М.Гаджикасимов избрал специальностью акушерство и гинекологию - область медицины, в которой особенно остро ощущался недостаток квалифицированных специалистов. За короткое время он сумел проявить себя и в 1926 году был командирован за границу, в течение полутора лет побывав в лучших европейских клиниках.

По возвращении Гаджикасимов организовал Азербайджанский акушерский техникум - первое в стране учебное заведение данного профиля. В качестве директора техникума он вел большую работу по подготовке средних медицинских кадров. Перу М.Гаджикасимова принадлежат 23 научных труда, многие из которых были переведены и изданы за рубежом, и за которые он был удостоен звания профессора.

В 1940 году ему было присвоено звание заслуженного врача, а через два года заслуженного деятеля науки республики, в 1946 году за самоотверженный труд был награждён орденом Ленина. С 1952-го по 1956 годы М.Гаджикасимов работал главным акушером-гинекологом Азербайджанской ССР.



Санитарный поезд Юго-Западного фронта. У окна - начальник поезда А.М.Алиев (ФДИ НМИА).

Али Мухтар Алиев

Выпускник медицинского факультета Киевского университета Али Мухтар Алиев, также был известен в среде военных врачей еще до войны. В 1914 году он был назначен младшим ординатором полевого передвижного госпиталя, а к 1917 году дослужился до начальника санитарного поезда Юго-Западного фронта. Известно, что за годы войны военврач А.М.Алиев был награждён орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степеней и орденом Св. Нины 3-й степени.

В Баку А.М.Алиев вернулся в 1917 году, с распадом империи и развалом царской армии. В середине 20-х годов он, сократив аристократическое имя "Али Мухтар" до простого "Мухтар", устроился в Михайловскую больницу, где отдавал делу излечения больных все силы, энергию, практический опыт, приобретённый на фронтах первой мировой войны. В этот период он сошелся с Мустафой Гаджикасимовым, и завязавшаяся между ними дружба оказалась на всю жизнь.

В 1938 году Мухтар Алиев был арестован и сослан, но и в лагере не прекращал врачебную деятельность. В 1941 году, когда в условиях военного времени возникла потребность во врачах, его освободили, и он, вернувшись в свою больницу, вновь окунается в работу. Однако лагерные годы не прошли бесследно для его здоровья. В начале 50-х годов М.Алиев тяжело заболел, и в 1954 году скончался.



А.Г.Аллахвердиев среди персонала санитарного поезда - в центре во 2-м ряду (ФДИ НМИА).

Али бек Алибеков

Выпускником медицинского факультета Киевского университета был также Али бек Алибеков, который родился в 1873 году в карабахском селении Дадалы (Физулинский район Азербайджана), в обедневшей бекской семье.

Получив начальное образование в Каргабазарской сельской школе, Али бек в поисках работы отправился в Баку, где стал работать на одном из нефтеперерабатывающих предприятий и одновременно учился на вечерних общеобразовательных курсах, что позволило ему поступить в 3-ю мужскую гимназию. Окончив гимназию, в 1902 году А.Алибеков устроился в частную электростанцию Ашурова одновременно монтером, кочегаром и конторщиком.

В 1905 году электростанция закрылась, но по рекомендации своего бывшего хозяина Ашурова Али бек поступает в финансовый отдел Бакинской городской думы счетоводом, а в 1906 году перешел на работу в медико-санитарное бюро городской управы на должность санитара. Казалось бы, Алибеков мог без проблем подниматься по иерархической лестнице государственной службы, но знакомство с состоянием медицины в крае полностью изменило его мировоззрение. В 1911 году Али бек поступил на медицинский факультет Киевского университета. Его активная натура проявилась и здесь: в 1912 году он создал землячество студентов-мусульман, председателем которого и был избран.

Среди членов землячества были азербайджанцы - Ф.Ордубадский, Ю.Вердиев, Г.Ахундов и сам А.Алибеков. Период их учебы совпал с разгаром первой мировой войны, и студентов готовили в качестве военных врачей. В 1916 году выпускник Киевского университета А.Алибеков получает направление в действующую армию на Юго-Западный фронт.

В 1917 году Али бек отправляется домой, в Азербайджан, но в 1918 году остается в Чечне, где работает врачом, создаёт ряд лечебных учреждений, налаживает санитарную службу. В Баку он вернулся лишь в 1923 году.

В этот период положение в области здравоохранения было тяжёлым. Не хватало врачей, больниц. Особенно критическая ситуация сложилась в эпидемиологической сфере, и Али бек, заслуживший доверие новой власти во время службы на Северном Кавказе, был направлен на организацию мероприятий по борьбе с малярией и острыми инфекционными заболеваниями. Именно он является непосредственным организатором созданной в 1924 году республиканской санитарной службы.

Наряду с практической деятельностью А.Алибеков продолжает заниматься научно-исследовательской работой. В 1932 году он возглавил кафедру организации здравоохранения Азербайджанского медицинского института. Автор более 60 научных трудов, главный госсанинспектор республики, за многогранную деятельность и самоотверженный труд в строительстве здравоохранения республики А.Алибеков был удостоен в 1933 году звания заслуженного деятеля науки.



Начальник эвакогоспиталя А.Г.Аллахвердиев. 1916 г. (ФДИ НМИА)

Али Гейдар Аллахвердиев

Еще одним из врачей - выпускников Киевского университета был Али Гейдар Аллахвердиев, который родился в 1888 году в Баку в семье служащего. По окончании гимназии в 1909 году поступил на медицинский факультет университета. Уже студентом Али Гейдар по рекомендации ректората работал фельдшером в Киевской городской больнице.

В 1914-1916 годах служил в Киевском госпитале № 7 Всероссийского земского союза. По окончании университета в 1916 году А.Г.Аллахвердиев получает направление на фронт в качестве военврача. В коллекции музея сохранился групповой снимок с подписью: "Западный фронт. Май 1916 года. Аллахвердиев среди военврачей у санитарного поезда" (6).

В 1921 году А.Г.Аллахвердиев был назначен начальником медико-санитарного отдела путей сообщения Наркомздрава Азербайджана. В его обязанности входила организация медицинских пунктов в районах республики. При его непосредственном участии была создана Мардакянская сельская больница, созданы, а в ряде мест восстановлены участковые амбулатории на железнодорожных станциях.

В марте 1922 года он был назначен начальником Каспводздрава, отвечая за медицинское обеспечение Каспийского морского пароходства. Али Гейдар Аллахвердиев организовал больницу на 120 коек, центральную поликлинику в "доме Каспара", поликлинику на Баилове. Под руководством Аллахвердиева в Баку были организованы первая физиотерапевтическая лечебница и детская консультация.

С 1934 года он участвовал в организации курорта "Нафталан", был первым его директором. Когда началась Великая отечественная война, руководство вспомнило о боевом прошлом Аллахвердиева, он был призван на фронт уже 23 июня 1941 года.

За годы войны он организовал и возглавлял ряд эвакогоспиталей. После демобилизации в 1945 году А.Г.Аллахвердиев был принят на работу в Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей. С сентября 1952 года и до последних дней жизни он работал в Азербайджанском медицинском институте.