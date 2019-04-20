В Баку из-за одной сигареты начался сильный пожар в многоэтажке
20 апреля 2019 00:15 51
В Ясамальском районе Баку на улице Дадаша Буниятзаде произошел пожар в многоэтажном жилом здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар начался на третьем этаже, в квартире, принадлежащей Мухтару Моллаеву.
На место происшествия оперативно прибыли 5 противопожарных бригад и карета скорой помощи. Пожар удалось потушить. Сгорели две комнаты из трех. Хозяин квартиры сообщил, что дома никто не находился.
По предварительным данным причиной возгорания стала сигарета, брошенная вниз с верхних этажей, так как огонь вспыхнул на балконе и затем перешел в квартиру.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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