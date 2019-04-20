В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай зафиксирован перед домом торжеств "Ballı".

Автомобиль Opel сбил насмерть 81-летнего Гурбанова Эльмана, который переходил дорогу, покидая свадьбу. Водитель задержан.

По факту ведется расследование.