Трагедия после свадьбы в Баку, есть погибший - ФОТО
20 апреля 2019 07:09 510
В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай зафиксирован перед домом торжеств "Ballı".
Автомобиль Opel сбил насмерть 81-летнего Гурбанова Эльмана, который переходил дорогу, покидая свадьбу. Водитель задержан.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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