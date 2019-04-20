"Отели хранят тайну как по закону, так и по своему назначению. Отель - временный дом. А дом - это, прежде всего крепость. Гость доверяет отелю свое имущество, персональные данные, детали личной жизни. То есть, по сути, самого себя"...

Забавно и трогательно, проникновенно, но, главное, талантливо и ярко отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы "Гельвеция" в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы рассказывает о жизни своего отеля и его постояльцев. Здесь, как в театральном представлении тесно переплетаются драма и трагикомедия, приключения и любовная лирика, реализм и эксцентричный фарс. Рассказы о жизни кумиров и их назойливых поклонников, популярных писателей и зарубежных туристов, бизнесменов, звезд спорта и обычных посетителей дают возможность не только как бы самому побывать в стенах элитного отеля, но и по-новому оценить вечные ценности жизни.

14 апреля 2019 года в книжном магазине "Али и Нино" состоялась презентация книги "Do not disturb. Записки отельера" Юниса Теймурханлы. Цель встречи состояла в том, чтобы представить две книги автора более широкой аудитории, и иметь возможность пообщаться с ним на тему организации бизнеса и секретов успеха.

Мероприятие, организованное в форме малого фуршета, запомнилось множеством интересных моментов. Известный отельер рассказал собеседникам о своих детских годах в Баку, своих первых шагах в сфере образования и бизнеса, деятельности в качестве блогера и публициста и подробно ответил на вопросы гостей.

Молодой публицист рассказал о сложных и часто невидимых, захватывающих аспектах гостиничного бизнеса, ответственности работников отельного дела.

По его словам, книга была написана спонтанно, даже без ожидания того, во что это выльется.

"До 2012 года я просто занимался своим бизнесом и считал, что персонал отеля сам будет заниматься гостями. Затем мне сказали одну фразу, которую я запомнил навсегда - "Ничто не продвигает бизнес так, как его хозяин, который суетится, обслуживает гостей. Либо нужно нанимать человека, который будет играть эту роль, либо это нужно делать самому". Для меня это послужило некой отправной точкой, я для себя решил, что, наверное, стоит попробовать, переоделся в рубашку, галстук и с тех пор хожу в таком образе. Алексей Алексеевич Венедиктов сыграл очень большую роль в том, что я начал писать. Мы всегда сидели за столом с эрудированными людьми, и вот они рассказывают, рассуждают, у них жаркие дебаты, а ты слушаешь и понимаешь, что у тебя роль прачки. Но ведь и прачка не может всегда молчать. И что ты скажешь этим умным людям, ты молчишь до последнего, и знаете, потом я придумал такой трюк - я начал включать эту "замочную скважину" - это то, о чем все эти истории. И это сработало. Тогда мне Венедиктов сказал: "Пиши, ты у меня будешь гарниром". Мы тогда договорились, что я у него на сайте должен буду пройти до уровня 25 тыс. просмотров и меня там оставят. Мы достаточно быстро набрали эти цифры, я помню, вторая история вышла с названием "Ночные бабочки". С чем меня поздравил Венедиктов, сказав: "Все, потихоньку ты переходишь из гарнира в десерт, пиши дальше". Я понимаю, что это грехомания, но она очень хорошо работает, и я как человек бизнеса знаю, что это тот пиар, который востребован, я начал писать и меня уже не остановить. Каждую субботу в 7:00 утра текст должен быть на "Эхо", и висит он обычно до вторника. Что будет дальше, трудно сказать. В мае должна выйти третья книга, а логическим продолжением всей этой истории должна стать экранизация, но пока этот вопрос остается отрытым. Я не хочу ничего придумывать. Чтобы не столкнуться с нехваткой сюжетов, я, как только происходит какая-то интересная история, сразу ее хватаю, перевариваю и записываю на бумагу. Ведь жизнь преподносит столько захватывающих историй каждую неделю.

Меня часто спрашивают, насколько эти истории правдивы. Я исхожу из того, что я пишу занимательное чтиво, это истории, которые должны нравиться читателю, они должны захватывать его с первой минуты, поэтому текст построен так, что в начале следует какая-нибудь яркая история, либо какой-либо информационный повод, и далее я его комментирую так, как я его вижу, какое у меня к нему отношение, как у профессионала в области отельного бизнеса. Так что все это происходит по мотивам правдивых историй. Все-таки мой бизнес связан с личной жизнью человека, поэтому сюжеты должны быть прописаны настолько аккуратно, чтобы человек не мог узнать в персонаже себя. До сих пор мне это удавалось сделать. Читателю важен сам сюжет, нежели герои", - поделился с гостями презентации Теймурханлы.

В конце мероприятия читатели получили возможность приобрести обе книги автора с его автографом.

Отметим, что Юнис Теймурханлы родился 10 января 1972 года в Москве, но вырос в Баку. В 1988 году он уехал в Ленинград и поступил на Восточный факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1993 году окончил вуз по специальности История арабских государств. С 1992 по 1994 год учился на вечернем отделении факультета Международных экономических отношений экономического факультета того же университета.

После презентации Юнис Теймурханлы ответил на несколько вопросов Day.Az.

- У вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем.

- Прежде всего, это цель. Каждый человек должен иметь цель. Если есть цель и желание, то можно пробиться, пройти через любую стену. Лично мною всегда двигала цель и любимое дело. На своем примере я всегда говорю российским отельерам, что мы сами творцы своего счастья. Я не верю в судьбу, мой девиз - вижу цель, не вижу препятствий. Ты внутренне себя мобилизуешь, чтобы идти к своей цели. Нужно делать то, что ты хочешь, главное, чего-то очень сильно хотеть.

- О какой профессии мечтали в детстве? Неужели об отельном бизнесе?

- В детстве мне нравились самолеты, тогда у меня не было мечты стать отельером. Как многие из нас получают высшее образование неосознанно и часто не понимая зачем, так же произошло и в моем случае. Сейчас я, прежде всего, предприниматель и бизнесмен и считаю себя полностью реализовавшимся человеком, потому что в моем бизнесе реализовались мои амбиции, мечты. Мне очень нравится бизнес, в котором я работаю. Ну, и, безусловно, это финансовая выгода.

- Но вы еще и публицист...

- Да, я занимаясь блогирринг-публицистикой. Получается, я себя реализовываю вне рамок профессии, потому что моя профессия не предполагает писать.

- Ставите ли вы для себя какие-то рамки как блогер?

- Интересный вопрос. Я думаю, это опять-таки пресловутая личная жизнь гостей, и я убеждаюсь в том, что это очень деликатная тема - как не выйти здесь за рамки гарантий приватности личной жизни гостей и в то же время использовать этот материал для своих статей. Наверное, это и есть самый сложный аспект.

- С чего начинать новичку, если он захочет пойти по вашим стопам?

- Если мы говорим об отельном бизнесе, то нужно, прежде всего, идти и работать в сетевые отели, потому что там построена очень хорошая школа подготовки. Но, как я уже отметил выше, я считаю главным условием мотивацию и желание. Но я считаю себя больше предпринимателем, потому что я не отельер-управленец (те, кто работают на кого-то), я отельер-владелец, то есть я сам владею своим бизнесом, и для предпринимателя, еще раз подчеркну, самое главное цель, к которой нужно идти любыми узаконенными путями.

- Что в вашем бизнесе вы назвали бы достижением?

- Я считаю, что у меня стоит более серьезная задача, чем продвижение сетевого отеля. Я полностью отвечаю за формирование бренда. С этой точки зрения большим достижением для себя и моей команды я считаю то, что мой отель узнаваемый и сейчас это уже достаточно серьезный бренд в России.

- Какие меры предпринимаются отелем для привлечения туристов?

- Вы знаете, в нашей индустрии можно всегда громко кричать с площадки, но если это не будет подкреплено хорошей качественной услугой за адекватные деньги, и эта услуга не будет пользоваться популярностью, не будет иметь хорошие отзывы и рейтинги, то она будет никому не нужна. В итоге ты получишь разового гостя, он отживет, уедет разочарованный. А как мы знаем, один довольный гость приведет еще десять других, сарафанное радио еще никто не отменял, оно лучше всего работает в индустрии сервиса.

- Юнис, вы приехали в Баку после двадцатилетнего перерыва. Какие места в городе вы уже успели посетить? Как, на ваш взгляд, он изменился?

- Очень изменился, до неузнаваемости. Для меня сейчас есть два города Баку - это город, в котором я вырос, и город, в котором я сейчас, и мне даже трудно соотнести эти два города вместе. Вчера мы были на Приморском бульваре, увидели вышку, сюда мы в детстве приходили, смотрели температуру воздуха... Девичья башня, Дворец Ширваншахов - вот оно, мое детство. Вчера я попал в район, где вырос. Там все по-другому, вокруг бывшего кинотеатра "Дружба". Наш дом стоит весь облицованный камнем, а за ним потрясающий парк. Настолько все изменилось... Все-таки надо понимать, что я большую часть жизни провел в России, я называю Баку моей малой Родиной, а Россия - это страна, которую я также люблю и которая дала мне очень многое.

- Что подвигло вас на написание книги? Есть ли у вас замысел следующей книги?

- Это, скорее, не книга в чистом виде, а сборник публикаций из блогов. Каждую субботу я пишу в блоги на сайте "Эхо Москвы", в "Снобе", а издательство их собирает, и, как я понимаю, они сейчас готовят уже третий том.

- Дайте несколько советов начинающим авторам. С чего начать?

- Писать просто и понятно, меньше прилагательных и каких-то заумных конструкций. Я понимаю, что люди устали читать сложные тексты. Даже грубо говоря, стоит писать так, как нас учили в начальной школе - короткими и складными предложениями, логично и понятно, чтобы читатель все смог осознать.

- И последний вопрос - что откроет для себя читатель в вашей книге?

- Он окунется в атмосферу реальной жизни, событий, которые происходят с нами повседневно - это слезы, это смех, это секс, это любовь. Это и есть наша жизнь.

Беседовала Тамилла Мамедова