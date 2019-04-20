Премьер-министр Новруз Мамедов внес поправки в решение Кабинета министров об утверждении размера платы за подключение к сети электроснабжения объектов строительства.

Об этом сообщает Day.Az.

Согласно поправкам, в первой части решения цифры и слова "24 (двадцать четыре)" и заменены на слова "20 (двадцать)".



Во второй части цифры и слова "12 (двенадцать)" заменяются цифрами и словами "10 (десять)".

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