Азербайджан принял важное решение по электричеству
20 апреля 2019 10:05 1 373
Премьер-министр Новруз Мамедов внес поправки в решение Кабинета министров об утверждении размера платы за подключение к сети электроснабжения объектов строительства.
Об этом сообщает Day.Az.
Согласно поправкам, в первой части решения цифры и слова "24 (двадцать четыре)" и заменены на слова "20 (двадцать)".
Во второй части цифры и слова "12 (двенадцать)" заменяются цифрами и словами "10 (десять)".
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