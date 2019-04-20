В Азербайджане утвердили заработные платы этой госструктуры
20 апреля 2019 10:51 82
Утверждена структура, количество работников и определен фонд заработной платы юридического лица публичного права "Мониторинговый центр при Государственной комиссии Азербайджана по языку".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно решению, численный предел работников утверждается в 17 штатных единиц.
Фонд месячной заработной платы Мониторингового центра определяется в размере 10080 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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