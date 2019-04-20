Утверждена структура, количество работников и определен фонд заработной платы юридического лица публичного права "Мониторинговый центр при Государственной комиссии Азербайджана по языку".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, численный предел работников утверждается в 17 штатных единиц.

Фонд месячной заработной платы Мониторингового центра определяется в размере 10080 манатов.