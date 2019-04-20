Романтическое свидание в бакинском автобусе - ВИДЕО - ФОТО
20 апреля 2019 11:36 399
Пара из Индии решила отметить годовщину свадьбы в одном из автобусов Баку.
Интересное мероприятие прошло в автобусе, курсирующем по маршруту №170.
Иностранная супружеская пара приехала в Баку, чтобы отметить знаменательную для них дату. Для этого они выбрали не дорогой ресторан, а автобус. Они связались с одной из транспортных компаний столицы Азербайджана и попросили организовать тур по городу в красиво украшенном автобусе, передает Day.Az.
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