Пара из Индии решила отметить годовщину свадьбы в одном из автобусов Баку.

Интересное мероприятие прошло в автобусе, курсирующем по маршруту №170.

Иностранная супружеская пара приехала в Баку, чтобы отметить знаменательную для них дату. Для этого они выбрали не дорогой ресторан, а автобус. Они связались с одной из транспортных компаний столицы Азербайджана и попросили организовать тур по городу в красиво украшенном автобусе, передает Day.Az.

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