В результате ДТП в Бинагадинском районе пострадало два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Бингади.

Отмечается, что автомобиль марки KİA, управляемый неизвестной женщиной, сбил, стоящих на автобусной остановке Самедова Али Джейхун оглу 2003 года рождения и Байрамова вюсала Рамиз оглы 2002 года рождения.

Оба раненых были помещены в Клинический медицинский центр № 1. Состояние А.Самедова оценивается врачами как тяжелое.

По факту ведется расследование.