В Баку женщина наехала на остановку, есть раненые
20 апреля 2019 11:42 426
В результате ДТП в Бинагадинском районе пострадало два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Бингади.
Отмечается, что автомобиль марки KİA, управляемый неизвестной женщиной, сбил, стоящих на автобусной остановке Самедова Али Джейхун оглу 2003 года рождения и Байрамова вюсала Рамиз оглы 2002 года рождения.
Оба раненых были помещены в Клинический медицинский центр № 1. Состояние А.Самедова оценивается врачами как тяжелое.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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