19 апреля премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук принял группу участников заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), в которой председательствует АЗЕРТАДЖ.

На встрече с делегацией под руководством президента ОАНА, председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова премьер-министр подчеркнул значение организации на информационном пространстве региона. Он отметил, что в период широкого распространения фейковых новостей, агентства-члены ОАНА, как источник надежной информации, представляют большое значение в борьбе с неточной информацией, и высоко оценил их деятельность в этом направлении, передает Day.Az.

Аслан Асланов поблагодарил премьер-министра, правительство Вьетнама и агентство VNA за высокий уровень организации мероприятия, теплое гостеприимство. Он отметил, что ОАНА, созданная в свое время под эгидой ЮНЕСКО, объединяющая в своих рядах ведущие новостные агентства стран Азии и Тихого океана, в условиях потока онлайн-новостей, бушевания фейковых новостей, с каждым годом еще больше повышает свой авторитет, выдвигаясь в качестве более надежной организации, охранившей традиции журналистики. Тесное сотрудничество между агентствами-членами создает большие возможности для того, чтобы ближе ознакомить народы с обычаями и традициями друг друга, более оперативно доводить до мира экономические, политические, культурные новшества в странах Азии и Тихого океана.

Доведя до внимания, что двусторонние связи между Вьетнамским новостным агентством и АЗЕРТАДЖ находятся на высоком уровне, Аслан Асланов с удовлетворением рассказал о роли этого сотрудничества в оперативном обеспечении вьетнамского и азербайджанского народов объективной информацией.

Премьер-министр Нгуен Суан Фук отметил, что придает большое значение связям Вьетнама с Азербайджаном, довел до внимания, что отношения двух стран развиваются по восходящей. Он отметил возможность открытия между Ханоем и Баку прямых авиарейсов. Премьер-министр подчеркнул, что многие вьетнамцы, получившие в свое время высшее образование в Азербайджане, в настоящее время занимают высокие посты в государственных и правительственных структурах, отметил, что эти люди вносят вклад в укрепление связей между нашими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития современных медиа, борьбе с фейк-новостями, путям эффективного использования инновационных технологий, применению передового опыта и другим актуальным проблемам.