Семиклассница из Баку завоевала бронзу на европейской олимпиаде по математике. Такую высокую награду Азербайджан получил впервые. С победой 13-летнюю Фидан Гараеву поздравила корреспондент "МИР 24" Хаяла Юсибзаде, передает Day.Az.

На вопрос, кто сможет решить задачу, на весь 7"Д" поднимается только одна рука. Фидан такие уравнения щелкала еще три года назад. Сейчас идет по университетской программе.



"Она к нам пришла в этом учебном году и сразу заявила о себе. На любую задачу у нее всегда несколько вариантов решений. Я поражена ее талантом", - сказала преподаватель математики школы №257 Баку Гусейнова Земфира.

Школа самая обычая, но Фидан прославила ее сначала на весь Азербайджан, а потом и на всю Европу. 13-летняя девочка сама подала заявку на участие в Олимпиаде и полетела в Киев, где проходили состязания юных математиков. Среди них она была самой младшей.



"В основном, были ребята 16-17 лет, и на меня они посматривали свысока. И вдруг объявляют, что я получила бронзовую медаль. Я ее сегодня специально надела, чтобы одноклассникам показать", - отметила Фидан Гараева.

В школе победе Фидан обрадовались, но особо не удивились. Ведь ее главный учитель - отец, он преподает высшую математику в Университете в Мехико. Кстати, в Мексике Фидан и родилась. Там и первые способности проявились.



"Ей было семь лет, когда она взяла у меня со стола учебник и сама решила биквадратное уравнение. Я понял, с кем имею дело, и конечно, начал с ней заниматься", - рассказал отец школьницы Мубариз Гараев.

Чтобы поздравить дочь с победой на Олимпиаде, Мубариз Гараев специально прилетел из Мехико в Баку. И сегодня в семье праздник. Для отца Фидан разучила его любимую песню. Фидан обещает родителям, на следующей европейской олимпиаде она обязательно возьмет золото.

Восьмая европейская олимпиада для девочек проходила в Киеве. Участвовали 49 команд из разных стран мира. Золото досталось сборной Украине, а в личном первенстве - школьнице из Сербии.

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