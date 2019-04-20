В Лерикском районе Азербайджана выпал снег.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть района, снегопад в Лерике продолжается с пятницы, передает Day.Az.

Толщина снежного покрова в городе всего 3-4 сантиметра, в горах -10-15 сантиметров.

По данным источника, несмотря на отсутствие сильного мороза, пострадали сельскохозяйственные угодья, в частности, цветущие деревья.