На юге Азербайджана выпало 15 см снега
20 апреля 2019 16:15 256
В Лерикском районе Азербайджана выпал снег.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть района, снегопад в Лерике продолжается с пятницы, передает Day.Az.
Толщина снежного покрова в городе всего 3-4 сантиметра, в горах -10-15 сантиметров.
По данным источника, несмотря на отсутствие сильного мороза, пострадали сельскохозяйственные угодья, в частности, цветущие деревья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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