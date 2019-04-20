Тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике Светлана Красникова дала высокую оценку организации II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку. Об этом тренер сборной Казахстана сказала Trend в субботу, передает Day.Az.

"Впечатления от соревнований самые наилучшие, организация отличная. Все продумано до мелочей: это касается и выступления гимнасток на подиуме, и тренировочного зала, много волонтеров, готовых всегда помочь. Думаю, это репетиция перед Чемпионатом мира", - сказала она.

Светлана Красникова добавила, что всегда приезжает на соревнования в Баку с большим удовольствием.

"У вас настолько замечательная база, потрясающие условия. Приезжать в Баку и выступать в Национальной арене гимнастики большое удовольствие. Здесь есть ощущение победы. Всегда готовимся получить в Баку новые впечатления и знания", - добавила тренер из Казахстана.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.