Команда Азербайджана прошла в финал II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях с пятью обручами и в групповых упражнениях с пятью лентами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В упражнениях с пятью обручами команда Азербайджана набрала 22.950 баллов, а в упражнениях с пятью лентами - 18.050 баллов.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

В финал AGF Junior Trophy в упражнениях с пятью обручами также вошли команды Израиля, России, Италии, Беларуси, Германии, Эстонии, Болгарии.

В финал в упражнениях с пятью лентами вошли команды Израиля, Беларуси, России, Венгрии, Италии, Литвы, Эстонии.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.