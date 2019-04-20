В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в многоборье среди команд в групповых упражнениях, сообщает Trend.

Первое место заняла команда Израиля, второе - команда Азербайджана, на третьем месте команда России.

Также прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy. За самый высокий исполнительный балл в групповых упражнениях AGF Trophy был вручен команде Азербайджана.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.