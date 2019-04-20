В габалинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на территории села Бунуд столкнулись два легковых автомобиля, марок BMW и ВАЗ-2106. Один из пассажиров, житель этого села Джейхун Велиев скончался от полученных травм.

Водители обоих автомобилей и пассажиры, находившиеся в них - Эмин Халилов, Илькин Османлы, Руслан Наджафзаде, Эльчин Набиев и Мурад Аббасов - были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу и в Габалинский диагностический центр с ранениями различной тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.