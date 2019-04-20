Страшная авария в Габале - есть погибший, много раненых
20 апреля 2019 23:13 381
В габалинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на территории села Бунуд столкнулись два легковых автомобиля, марок BMW и ВАЗ-2106. Один из пассажиров, житель этого села Джейхун Велиев скончался от полученных травм.
Водители обоих автомобилей и пассажиры, находившиеся в них - Эмин Халилов, Илькин Османлы, Руслан Наджафзаде, Эльчин Набиев и Мурад Аббасов - были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу и в Габалинский диагностический центр с ранениями различной тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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