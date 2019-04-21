Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э.) - один из самых известных римлян, блестящий полководец, успешный политический и заметный государственный деятель, талантливый оратор и писатель всегда привлекал внимание современников, потомков и исследователей.

Данное повествование представляет собой презентацию предположительно одного из направлений внеш-неполитической деятельности Цезаря на Востоке от границ Римского государства, а именно - в древнем Азербайджане.

Как правило, говоря о внешней политике Цезаря, в первую очередь представляют западное направление, а именно его знаменитые походы в Галлию, Испанию, Британию и другие регионы. Учёные однозначно признают за Цезарем активность его западной (и, в целом, европейской) внешней политики. Однако, по разным причинам, внимание Цезаря привлекал и Восток.

Цезарь бывал на Востоке и в молодости (Plut.Caesar.1-3; Suet. Julius. 2-4), и много позже, уже после западных походов, после побед над Помпеем (Plut.Caesar.49-50; Suet. Julius.35.2) и Фарнаком, сыном Митридата VI Понтийского.

Вне зависимости от территориальных приобретений для Рима, походы Цезаря дали возможность последующему установлению торговых контактов и проникновению в различные новые регионы римского торгово-денежного капитала. Таким образом, в разных местах и появились римские монеты, в частности и монеты Цезаря.

Интересно, что ещё в 55 г. до н.э., Цезарь в своём письме из Галлии одобрил намерения своего сотоварища по триумвирату Красса начать войну с Парфией и даже поощрял его к этой войне (Plut.Crass.16). Цезарь отправил к Крассу его доблестного сына, Красса-младшего во главе тысячи отборных всадников для участия в войне против парфян (Plut.Crass.17). Следовательно, сам, будучи на Западе, Цезарь контролировал и Восток. Однако, этот поход был неудачным для Рима, к тому же и оба Красса погибли на Востоке в 53 г. до н.э.

Принимая во внимание этот интерес Цезаря к Востоку, в частности, к Парфии, то становятся понятными его последующие планы.

Древний Азербайджан в восточной политике Цезаря

Согласно Плутарху и Светонию известно, что, незадолго до своей внезапной смерти, Цезарь планировал свой восточный поход против Парфии. В планах Цезаря была война с парфянами (Plut.Caesar.58; Suet. Julius.44.3), затем поход вдоль Каспийского моря и Кавказа, в Понт, Скифию и т.д. (Plut.Caesar.58).

Интересно, что в это восточное направление географически укладывается и территория древнего Азербайджана (а именно, Мидия-Атропатена и Албания Кавказская).

Дело в том, что Мидия-Атропатена имела границы с Парфией (Strabo.XI.13.2) и Каспийским морем (Strabo.XI.13.2), а Албания Кавказская имела границы у Каспийского моря (Strabo.XI.4.1) и Кавказа (Strabo. XI.4.1). Поэтому, в процессе осуществления восточного похода, двигаясь бы из Парфии, Цезарь не смог бы обойти стороной эти две страны на территории древнего Азербайджана.

Путь от парфянского побережья Каспийского моря к Кавказу пролегает, в том числе, и вдоль атропатенского и албанского побережий Каспийского моря. К тому же Цезарю ещё надо было как-то попасть в Парфию. Кстати, позже, в 36 г. до н.э. Марк Антоний будет пытаться попасть в Парфию как раз через территорию Мидии-Атропатены (Strabo.XI.13.3).

К временам Цезаря оба названных государства на территории древнего Азербайджана оказались в сфере римского внимания после восточных походов Лукулла и Помпея (в 1-ой половине 60-х годов I в. до н.э.). Возможно, планируя свой восточный поход, Цезарь хотел либо исправить неудачу похода Красса, либо затмить успехи на Востоке своего политического соперника Помпея, а возможно и то, что деятельная натура Цезаря желала ещё больших успехов, чем он уже достиг к началу 40-х годов до н.э. (Plut.Caesar.58).

В любом случае, восточный поход Цезаря был бы не случайным, а запланированным. Получается, что наряду с территорией Парфии и территория древнего Азербайджана, как и территория соседних регионов, могла быть привлекательной для Рима.

Из-за внезапной кончины Цезарь не успел осуществить свой восточный поход. Тем не менее, события предшествующие и последующие его планам, также дали возможность установлению всевозможных контактов и проникновению в древний Азербайджан римских изделий, особенно монет, гемм и предметов украшений.

Монета Цезаря из античной Кабалы

В этой связи интересна пока единственная находка монеты Цезаря на территории древнего Азербайджана, точнее в Албании Кавказской. Данная монета была обнаружена в 1978 году в культурном слое I в. до н.э. при раскопках столицы Албании Кавказской города Кабала (остатки которого были расположены вблизи селения Чухур-Габала Габалинского района Азербайджана).

Интересно, что данная монета была обнаружена не в составе клада, а на городище, где, может быть, находилась рыночная площадь. Можно сказать, что монета Цезаря была принята к оплате, потому, что к этому времени римские монеты были уже известны на местном рынке.

Изображения такого типа монет Цезаря есть в различных нумизматических каталогах, начиная с публикации H.Cohen в конце XIX века. На реверсе такого типа монет специалисты усматривают символы власти великого понтифика, жреческой должности, которую Цезарь исполнял, начиная с 63 г. до н.э. Но возможно, что на этом реверсе изображены трофеи.

Здесь уместно отметить, что этот тип монет Цезаря имел большее распространение на Западе и чеканился, в основном, для провинции Галлия. Нахождение такой монеты Цезаря на Востоке в Кабале, представляет значительный научный интерес.

Сведения античных авторов и монета Цезаря из античной Кабалы ещё раз позволяют предполагать, что территория древнего Азербайджана могла находиться в сфере римского интереса во времена политического господства Юлия Цезаря и могла представлять собой одно из направлений его восточной политики.