Пожар в Губе, сгорел частный дом - ФОТО
21 апреля 2019 16:30 212
Сегодня в Губинском районе Азербайджана произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, возгорание произошло в частном двухэтажном доме, принадлежащем Ахмедову Самиру. На место происшествия прибыли 2 пожарные бригады и карета скорой помощи. Распространение огня удалось остановить.
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