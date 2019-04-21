Сегодня в Губинском районе Азербайджана произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, возгорание произошло в частном двухэтажном доме, принадлежащем Ахмедову Самиру. На место происшествия прибыли 2 пожарные бригады и карета скорой помощи. Распространение огня удалось остановить.

Выясняются причины пожара.