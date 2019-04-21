Сумасшедший случай в центре Баку: мужчину прокатили на крыше автомобиля - ВИДЕО
21 апреля 2019 21:43 361
Сегодня утром на одной из центральных улиц Баку люди стали свидетелями интересного и пугающего случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, автомобиль с иностранными номерами совершил резкие маневры в переулках столицы. Но интересным моментом является далеко не это, а факт того, что за крышу авто крепко держался неизвестный мужчина.
По началу никто не понял, что происходит, однако потом выяснилось, что один из индийских режиссеров снимал фильм в Баку.
Предлагаем вашему вниманию кадры с места съемок.
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