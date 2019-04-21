В Баку собака раскромсала лицо четырехлетнему ребенку - ФОТО
21 апреля 2019 23:30 75
В Бинагадинском районе Баку собака напала на четырехлетнего ребенка, сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.org.
Согласно информации, случай произошел в поселке Сулутепе. Собака, напавшая на Мамишова Гусейна 2015 года рождения, раскромсала ему щеку.
Ребенок был доставлен в Ходжагасанскую больницу, а оттуда в Городскую клиническую больницу номер 1.
Ребенку сделали укол от бешенства и наложили швы на щеку. Лечение продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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