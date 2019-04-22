Пожар в жилом доме в Баку, пострадали дети
22 апреля 2019 07:32 382
В жилом доме в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в однокомнатной квартире площадью 12 квадратных метров произошло возгорание электрического кабеля, результате чего сгорела часть комнаты и домашние вещи.
Пожарные бригады спасли двух малолетних детей, которые отравились от образовавшегося дыма, и передали их медикам.
Пожар потушен, остальная часть дома была защищена от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 апреля 23:30 1 275
В Баку собака раскромсала лицо четырехлетнему ребенку - ФОТО
21 апреля 21:43 2 951
Сумасшедший случай в центре Баку: мужчину прокатили на крыше автомобиля - ВИДЕО
21 апреля 20:02 1 776
Трагедия в Баку, есть погибший
21 апреля 16:30 604
Пожар в Губе, сгорел частный дом - ФОТО
-
21 Апр. 18:16 10 473
-
21 Апр. 19:02 8 317
-
21 Апр. 10:44 7 318
-
21 Апр. 10:12 6 774
-
21 Апр. 12:25 6 450