В жилом доме в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в однокомнатной квартире площадью 12 квадратных метров произошло возгорание электрического кабеля, результате чего сгорела часть комнаты и домашние вещи.

Пожарные бригады спасли двух малолетних детей, которые отравились от образовавшегося дыма, и передали их медикам.

Пожар потушен, остальная часть дома была защищена от огня.