Сотрудники пожарной службы и службы скорой помощи часто жалуются на большое количество старых автомобилей, которые стоят во дворах и на подъездах к ним, мешая вовремя прийти на помощь нуждающимся в ней.

Старые или пострадавшие в авариях машины могут находиться там годами. И те же пожарные, к примеру, в случае надобности теряют драгоценное время, пытаясь передвинуть их и подвести свои пожарные установки поближе к горящему дому.

В то же время для совсем "безнадежных" автотранспортных средств более актуальной становится проблема их утилизации.

Программы по утилизации автомобилей действуют во многих странах, в том числе в России. У наших соседей программа - это федеральный проект, который работает при поддержке властей. По условиям программы, владельцам автомобилей предлагается утилизировать старую машину, получив при этом существенную скидку на приобретение нового транспортного средства. Проект начал реализовываться в России с 2010 года, в текущем году он повторно продлен.

По словам эксперта по транспортным вопросам Азера Аллахверанова, программа по утилизации автомобилей требует больших затрат. Несмотря на то, что в развитых странах мира, в частности Европы, эта программа широко применяется, в Азербайджане ее не существует.

Эксперт отметил, что в таких странах люди сами заинтересованы в программе по утилизации, поскольку отдавая свой старый автомобиль в утилизацию, они получают взамен немалую сумму, и даже могут купить на эти деньги новую машину, лишь немного доплатив.

По мнению Аллахверанова, такая программа предполагает существование развитого промышленного комплекса - с тем, чтобы сдаваемые автомобили отправлялись на переработку.

"В Азербайджане есть автомобильные заводы. Государство может разработать программу, по которой граждане страны взамен своих старых машин могли бы брать новые автомобили по выгодным кредитам", - сказал он, добавив, что для реализации такой программы повторное производство должно быть беспрерывным.

Аллахверанов также отметил, что сегодня владельцы оставляют свои старые автомобили во дворах или на автостоянках: "Я даже видел, как кузов автомобиля водрузили на крыше дома и держат там птиц. А в районах старыми кузовами заменяют повозки для лошадей".

Люди, конечно же, могут делать со своими автомобилями все что хотят, продолжает эксперт. Поэтому нужна такая программа, чтобы люди были бы заинтересованы сдавать в металлолом свои автомобили.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) города Баку полковника Вагифа Асадова, утилизация автомобилей должна проходить в соответствии с действующим законодательством.

Владелец должен сдать в ГУГДП государственный номерной знак своего автомобиля и регистрационное свидетельство, сказал он. Затем дорожная полиция регистрирует, что автомобиль подлежит утилизации, после чего его списывают: "Списанный автомобиль сдают в металлолом".

Если человек продает запчасти своего автомобиля, который пострадал в результате аварии, продолжил Асадов, то надо учитывать, что каждый мотор имеет свой номер, который указан в техпаспорте. Поэтому покупатель также должен получить документ, подтверждающий, что автомобиль был списан: "Если человек продает или покупает поврежденный автомобиль без соответствующей справки из дорожной полиции, то это расценивается как сокрытие преступления".

Представитель дорожной полиции также добавил, что на штрафных площадках ГУГДП стоят десятки машин, у которых истек срок эксплуатации. На сегодня удалось осуществить утилизацию более 600 автомобилей.

Не многие жители Баку знают о существовании рынка, где продают запчасти, а также ремонтируют и разбирают автомобили, которые попали в аварию либо повредились по другим причинам. Он находится по адресу улица Ахмеда Раджабли, 308. По словам его работников, все автомобили на рынок принимаются со справкой от ГУГДП.

Один из продавцов на рынке, не пожелавший быть названным, сказал Sputnik Азербайджан, что при оценке автомобиля учитываются его состояние, модель, год выпуска.

К примеру, если испортился автомобиль Hyundai İ20, 2013 года выпуска, то продавец может дать за него от 3500 до 4500 манатов. Автомобили, которым 20-30 лет, стоят намного дешевле.

А.Гасымлы