Самая сильная девушка Азербайджана Джиа поднимает штангу весом более 150 кило и сдвигает с места многотонные джипы. При таких богатырских возможностях работает еще и фотомоделью, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал МИР 24.

С сильнейшей представительницей слабого пола познакомился корреспондент телеканал "МИР 24" Заур Мустафаев.

Блинов навесила на 100 кг для разминки, личный рекорд - 180. Джиа - дипломированный фитнес-тренер. Занимается и с детьми, и с взрослыми, да и себя не щадит.

"Быть сильной - это красиво. Парни вслед оборачиваются, а подруги завидуют. Лучше бы в зал пришли", - уверена самая сильная девушка Азербайджана.

- Думаешь, сдвинет?

- Да ну, ты что, нет, конечно.

Без лишних приготовлений сбросила куртку и впряглась в лямку. Сдвинуть двухтонный джип для Джии не предел: однажды на спор протянула "КамАЗ".

- Ты, конечно, крутая. Но зачем тебе это?

- Вы, мужики, считаете нас слабыми, я хочу доказать, что ошибаетесь. Убедился?

Выдержать пять часов фотосессии - это вам не джипы тягать, смеется Джиа. За смену девушке приходится раз по десять одеваться, раздеваться и опять одеваться.

"В студии я устаю больше, чем в тренажерном зале", - призналась спортсменка.

В Баку Джиа - востребованная фотомодель, но в мечтах уже видит себя на обложках всемирно известного глянца.

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