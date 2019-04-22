Баку оказался во власти пробок
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
С утра заторы возникли на Московском и Тбилисском проспектах, а также проспекте Метбуат, улицах 28 Мая, Рашида Бейбутова, на бывшей Завокзальной улице.
Кроме того, затруднено движение с выезда проспекта Гара Гараева на проспект Гейдара Алиева, поэтому движение перенаправлено на проспект Зии Буниятова.
В настоящее время дорожная полиция старается отрегулировать движение автотранспорта.
Напомним, что в связи с началом мероприятий по проведению Гран При Азербайджана Формула 1 в Баку с сегодняшнего дня ограничивается и перенаправляется автодвижение на Бакинском городском кольце.
Напомним, что с 22 апреля в Баку будет изменена схема движения автобусов 17 маршрутов - №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.
Автобусы будут работать по альтернативным улицам.
Отметим, что Гран При Азербайджана Формула 1 состоится в Баку 26-28 апреля текущего года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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