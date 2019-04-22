Минздрав о состоянии ребенка, на которого напала собака
22 апреля 2019 11:09 471
Четырехлетний Мамишев Гусейн Гисмет оглу, которого погрызла собака на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района Баку, переведен из реанимации в палату. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе минздрава Азербайджана.
Было отмечено, что состояние мальчика оценивается как средне-стабильное, и угрозы его здоровью нет.
Ему была сделана вакцинация от бешенства, лечение продолжается.
Напомним, что напавшая на мальчика собака искусала ему лицо.
Согласно информации, собака была бешеной и после нападения на мальчика умерла.
Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в клиническую больницу номер 1 в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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