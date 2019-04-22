Четырехлетний Мамишев Гусейн Гисмет оглу, которого погрызла собака на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района Баку, переведен из реанимации в палату. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе минздрава Азербайджана.

Было отмечено, что состояние мальчика оценивается как средне-стабильное, и угрозы его здоровью нет.

Ему была сделана вакцинация от бешенства, лечение продолжается.

Напомним, что напавшая на мальчика собака искусала ему лицо.

Согласно информации, собака была бешеной и после нападения на мальчика умерла.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в клиническую больницу номер 1 в Баку.