В парке Центра Гейдара Алиева прошел традиционный "День чтения", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было реализовано при организации Центра Гейдара Алиева, министерства образования и Общественного объединения "Региональное развитие" при партнерстве министерства культуры, Национальной академии наук, Фонда молодежи и издательства "Хедеф".

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