В парке Центра Гейдара Алиева прошел «День чтения» - ФОТО
22 апреля 2019 11:47 365
В парке Центра Гейдара Алиева прошел традиционный "День чтения", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие было реализовано при организации Центра Гейдара Алиева, министерства образования и Общественного объединения "Региональное развитие" при партнерстве министерства культуры, Национальной академии наук, Фонда молодежи и издательства "Хедеф".
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