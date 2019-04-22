"Без пяти минут" президент Украины, известный шоумен, киноактер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский несколько раз посещал Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Владимир Зеленский в июне-июле 2017 года посещал Азербайджан, где успел побывать как в Баку, так и в регионах республики, в частности, в Габале.



Также актер посещал нашу страну в январе 2018 года, куда приезжал для проведения новогодних каникул.



Владимир Зеленский прогулялся по Баку, где ознакомился с достопримечательностями столицы. Он посетил древнюю часть столицы Азербайджана - Ичери Шехер, побывал на месте, где проходили съемки эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".



У себя на странице артист разместил видео, где изобразил легендарно падение героя Юрия Никулина в комедии. "Упал-очнулся-гипс"... Почувствовав себя героем фильма, гуляя по той самой улице, Зеленский, конечно не забыл произнести знаменитую фразу "Черт побери!".



Представляем вам кадры с азербайджанских прогулок Владимира Зеленского:

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