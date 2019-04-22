В Азербайджане увеличилось число нападения собак
22 апреля 2019 13:54 386
В Азербайджане участились случаи укусов животных.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве здравоохранения.
Так, за первый три месяца 2018 года в медицинские учреждения обратились 4682 человек, получившие раны от царапания и укусов со стороны животных.
Отмечается, что в аналогичном периоде 2019 года число таких обращений возросло до 4909. 90 процентов травм связаны с укусами собак.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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