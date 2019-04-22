В Азербайджане участились случаи укусов животных.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве здравоохранения.

Так, за первый три месяца 2018 года в медицинские учреждения обратились 4682 человек, получившие раны от царапания и укусов со стороны животных.

Отмечается, что в аналогичном периоде 2019 года число таких обращений возросло до 4909. 90 процентов травм связаны с укусами собак.