До второй половины 25 апреля на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам директора, до 25 апреля временами ожидаются осадки.

"Сегодня вечером и в ночь на 23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, в реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки", - сказала директор департамента.

Тагиева добавила, что после 25 апреля температура начнет повышаться, и приблизится к климатической норме.