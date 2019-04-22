Когда в Азербайджане потеплеет? - ОТВЕТ СИНОПТИКОВ
22 апреля 2019 14:04 782
До второй половины 25 апреля на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По словам директора, до 25 апреля временами ожидаются осадки.
"Сегодня вечером и в ночь на 23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, в реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки", - сказала директор департамента.
Тагиева добавила, что после 25 апреля температура начнет повышаться, и приблизится к климатической норме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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