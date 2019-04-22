Представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева сегодня посетили в Клинической больнице №1 четырехлетнего Мамишева Гусейна Гисмят оглу, 2015 года рождения, покусанного собакой в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение, "Региональное развитие" в случае необходимости окажет поддержку в дальнейшем лечении ребенка, в том числе, в проведении специальных операций на лице, передает Day.Az.

Напомним, что Мамишев подвергся нападению бешеной собаки в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, которая прокусила ему щеку. Собака была бешеной и после нападения на мальчика умерла. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в Клиническую больницу №1 в Баку. Мамишеву была введена сыворотка против бешенства и зашита порванная собакой щека.