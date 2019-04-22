Представители Общественного объединения “Региональное развитие” посетили ребенка, покусанного собакой
Представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева сегодня посетили в Клинической больнице №1 четырехлетнего Мамишева Гусейна Гисмят оглу, 2015 года рождения, покусанного собакой в поселке Сулутепе Бинагадинского района.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение, "Региональное развитие" в случае необходимости окажет поддержку в дальнейшем лечении ребенка, в том числе, в проведении специальных операций на лице, передает Day.Az.
Напомним, что Мамишев подвергся нападению бешеной собаки в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, которая прокусила ему щеку. Собака была бешеной и после нападения на мальчика умерла. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в Клиническую больницу №1 в Баку. Мамишеву была введена сыворотка против бешенства и зашита порванная собакой щека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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