В Азербайджане пройдут пробные экзамены
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) приступил к проведению пробных экзаменов в режиме онлайн посредством портала otk.az. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Регистрация на очередной пробный экзамен, где будут использованы новые тестовые задания по второму туру приемных экзаменов, уже началась.
Записавшиеся на экзамен по желанию могут в любое время посетить страницу, предусмотренную для экзамена, и проверить свои знания и умения.
По окончанию экзамена абитуриент может узнать его результаты, вновь пересмотреть и проанализировать тестовые задания, сравнить свои ответы с правильными, посмотреть критерии оценки по открытым тестовым заданиям.
Право на участие в экзамене стоит три маната.
Оплата для записи на пробные экзамены осуществляется посредством пластиковых карт или через терминалы "Milliön".
С условиями регистрации и инструкцией по оплате можно ознакомиться на вышеуказанном портале.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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