Минздрав Азербайджана призывает население быть осторожными, незамедлительно обращаться к врачу и своевременно делать антирабическую вакцину в случае укуса или нанесения царапины со стороны животных, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Согласно сообщению, укус, царапание, повреждение кожи со стороны животных может привести к бешенству, тяжелым инфекционным заболеваниям. Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Сопровождается поражением центральной нервной системы, судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры и заканчивается смертью в стадии паралича. Носителями вируса могут быть многие животные, в частности, волки, лисы, собаки, кошки и др. Болезнь может перейти человеку через слюну животного при укусе или нанесении царапин.

В естественных условиях заражение человека бешенством происходит в результате укусов бешеными животными или при ослюнении ими открытых участков кожи и слизистых оболочек, если на этих покровах имеются микротравмы (царапины, ссадины, трещины). Основным источником инфекции для человека служат больные бешенством собаки, кошки, волки. Болезнь 100-процентно приводит к смерти.

В эпидемиологии бешенства наибольшее значение имеют больные бешенством собаки.

Среди заболевших преобладают дети и трудоспособные люди. Инкубационный период болезни - от 14 дней до трех месяцев.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане от укусов и царапин со стороны животных пострадало свыше 20 тысяч человек, в первые три месяца этого года - около пяти тысяч человек.