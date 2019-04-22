Сотрудниками Нефтчалинского районного отделения полиции в связи с поступившим заявлением задержаны лица, подозреваемые в краже рыбы с одного из рыболовных хозяйств.

В ходе расследования было установлено, что в период с четвертого по 19 апреля у хозяйства было украдено 199 особей рыбы различных видов на общую сумму около 10,3 тысячи манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, передает Day.Az.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители города Нефтчала А.Алиев и Э.Салманов, а также житель села Боят Х.Алекперов, подозреваемые в краже.

Расследование продолжается.