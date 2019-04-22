На проспекте Зии Буньядова в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автомобиль марки Volkswagen Passat с государственным номером 90-KB-785, управляемый Керимовым Кянаном Баграм оглу, 1969 года рождения, сбил насмерть на проспекте Зии Буньядова Исрафилова Горхмаза Исрафил оглу, 1965 года рождения.

Тяжело пострадавший в результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.