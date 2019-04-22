Ксения Собчак в Габале - ФОТО
22 апреля 2019 22:48 1 227
Российская теведущая, общественный деятель и политик Ксения Собчак на днях побывала в Габале.
Как сообщает Day.Az, Собчак приехала в Азербайджан для того, чтобы принять участие в деловой конференции "Форум STiS", прошедшей в Габале на днях.
В рамках этой конференции она выступила с мастер-классом "Кто такой лидер и как им стать". Кроме того, Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками - а их у нее более 6,1 миллиона - несколькими снимками, сделанными в Азербайджане.
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