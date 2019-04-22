Российская теведущая, общественный деятель и политик Ксения Собчак на днях побывала в Габале.

Как сообщает Day.Az, Собчак приехала в Азербайджан для того, чтобы принять участие в деловой конференции "Форум STiS", прошедшей в Габале на днях.

В рамках этой конференции она выступила с мастер-классом "Кто такой лидер и как им стать". Кроме того, Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками - а их у нее более 6,1 миллиона - несколькими снимками, сделанными в Азербайджане.

А. Гасымлы